روسيا تحقّق بـمصير أسراها وتتهم أوكرانيا بعرقلة خروج المدنيين

تتواصل العمليات العسكرية في مدن أوكرانية عدة أبرزها “خاركيف” التي لا تزال تشهد قتال شوارع لليوم الثاني، فيما تنتشر مقاطع فيديو عبر وسائل اعلامية تظهر دمارا هائلا حلّ بأبنية سكنية نتيجة القصف الروسي. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية ان القوات الروسية مازالت على بعد 30 كيلومترا من العاصمة كييف.

وتتزامن هذه التطورات مع مفاوضات تجري بين الجانبين الروسي والأوكراني على الحدود البيلاروسية مع تأكيد الطرفين عدم توقف العمليات العسكرية رغم بدء المفاوضات.

روسيا تحقّق بمزاعم تعذيب أسرى روس

بعدما أعلنت القوات الأوكرانية، في وقت سابق، عن تدمير رتل من العربات الروسية وأسر عدد من الجنود، أعلنت لجنة التحقيق الروسية الرسمية، الإثنين، فتح تحقيق في مزاعم تعذيب أسرى حرب روس على أيدي جنود أوكرانيين.

وقالت اللجنة إن التحقيق “سيتعقب المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس”.

وكانت أوكرانيا أعلنت، الأحد، أنها أسرت أكثر من 200 عسكري روسي منذ بدء الغزو.

وجاءت الخطوة الروسية فيما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إلى “حوادث قامت فيها قوات أوكرانية بتعذيب أسرى روس”، وتعهد بـ”تعقب جميع الجناة وتقديمهم إلى العدالة”.

“لا ننوي استهداف منشآت مدنية”

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها الكاملة على الأجواء الأوكرانية، كما أكدت سيطرتها على مدينتي “بيرديانسك وإنرغودار” غرب أوكرانيا .

واذ زعمت انها لا تنوي الهجوم على أي أهداف مدنية في أوكرانيا، أشارت الدفاع الروسية الى استهداف العديد من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتدمير 1120 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية الحرب، لافتة الى ان الجيش الروسي يسمح للمدنيين في كييف بمغادرة المدينة بحرية وأن السلطات الأوكرانية هي من تمنع المدنيين من الخروج من المدينة.