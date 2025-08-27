الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 من 2.5% إلى 1.5%

منذ ساعة واحدة
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال اجتماع بالكرملين اليوم الأربعاء إن بلاده تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن التوقعات الرسمية السابقة.

وحقق الاقتصاد في روسيا نموا قويا خلال عامي 2023 و2024 رغم العقوبات الغربية العديدة التي فرضت على البلاد بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022، لكن الاقتصاد يشهد تباطؤا حادا خلال العام الجاري.

وتعرض النشاط المحلي لضغوط بسبب نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة المطبقة لمعالجة التضخم الذي تسارعت وتيرته في ظل بلوغ الإنفاق العسكري مستويات قياسية.

وأبلغ سيلوانوف الرئيس فلاديمير بوتين بأن وزارة الاقتصاد تتوقع الآن نموا لا يقل عن 1.5 بالمئة خلال العام الجاري. وكانت التوقعات الرسمية لعام 2025 عند 2.5 بالمئة.

وفي عام 2024، نما الاقتصاد في روسيا بنسبة 4.3 بالمئة لكن البنك المركزي يتوقع نموا يتراوح بين واحد واثنين بالمئة خلال العام الجاري.

وقال بوتين لسيلوانوف “هناك العديد من الفروق الدقيقة فيما يتعلق بضمان النمو الاقتصادي. ولكن بشكل عام، أؤيد هذا النهج بالطبع”.

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    وول ستريت
    وول ستريت تفتح على انخفاض قبل صدور نتائج شركة إنفيديا
    الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"
    غواصات روسية وصينية تجري أول دورية مشتركة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي
    المانيا
    مجلس الوزراء الألماني يقر مشروع قانون للخدمة العسكرية التطوعية

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!