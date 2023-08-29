روسيا تدمر مسيرتين أوكرانيتين جنوب موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي تولا وبيلغورود، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية. وقالت الوزارة في بيان عبر تطبيق “تليغرام” إن الدفاعات الجوية “دمّرت” طائرتين مسيّرتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو.

وأضافت في بيان منفصل أن طائرة مسيّرة أخرى “دمرتها قوات الدفاع الجوي” فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا قرابة الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو (20:00 غرينتش) الاثنين. ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار أو ضحايا نتيجة لأي من الحادثين.

وتتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف بـ”إعادة” الحرب إلى الداخل الروسي. لكن الهجمات تسببت بأضرار طفيفة.

وقبلها، قال مسؤولون أوكرانيون إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم صاروخي روسي الليلة الماضية على أوكرانيا، كما قتل اثنان في قصف وقع الاثنين.

وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن الثلاثة الذين قتلوا خلال الليل كانوا من العمال في منشأة صناعية استهدفها هجوم روسي في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا. وأضاف أن خمسة أصيبوا وهناك شخص لا يزال في عداد المفقودين.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن المنشأة هي مصنع للزيوت النباتية في منطقة ميرهورود، ونشر صورا تظهر المصنع وقد اشتعلت به النيران. وقال كليمينكو إن النيران أخمدت فيما بعد. وقال يرماك عبر “تليغرام”: “العمال كانوا في النوبة الليلية”.

وذكر أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون إن امرأة عمرها 63 عاما قُتلت في قصف لقرية سادوف.

وقال مدعون إن القصف الروسي أودى بحياة رجل كان يعمل خارج منزله في بداية المساء في توريتسك بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ على البلاد من البحر الأسود الليلة الماضية وتم إسقاط اثنين منها.

وأضاف الجيش أن منطقة كريفي ريه في وسط أوكرانيا تعرضت أيضا لهجوم صاروخي. وقالت سلطات المنطقة إن عدة منازل تضررت، لكنها لم تعلن عن خسائر بشرية.