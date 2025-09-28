روسيا تستخف بتهديدات من زيلينسكي لمسؤولي الكرملين

استخفت روسيا اليوم الأحد بتهديدات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيها إن على مسؤولي الكرملين أن يعرفوا مواقع ملاجئ التحصن من القصف.

وقال الكرملين إن أوكرانيا تخسر الحرب وأن موقفها التفاوضي يزداد تدهورا.

وأشار زيلينسكي في تصريحات لموقع أكسيوس إلى أن مراكز السلطة الروسية مثل الكرملين هي أهداف محتملة، مضيفا “يجب أن يكون مسؤولو الكرملين علتى علم بأماكن ملاجئ التحصن من القصف”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي الروسي “يحاول زيلينسكي أن يثبت للأوروبيين، الذين باتوا يعملون كمعيلين له، أنه جندي شجاع”.

وأضاف “في هذه الأثناء، يشير الوضع على الجبهة إلى عكس ذلك. فمع مرور كل يوم، يتدهور الوضع بالنسبة لأوكرانيا بلا هوادة. كما تتدهور مواقف أوكرانيا التفاوضية يوما بعد يوم”.

وأشارت مجموعة (ديب ستيت)المؤيدة لأوكرانيا والتي ترصد تطورات ساحة المعركة إلى أن روسيا تسيطر على 114918 كيلومترا مربعا، أو حوالي 19 بالمئة، من أوكرانيا واستولت على 4729 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية في العام الماضي.

وردا على سؤال مباشر من مراسل التلفزيون الحكومي لدى الكرملين حول كيفية تعامل الكرملين مع تهديد مهاجمة مركز السلطة الروسي، قال بيسكوف “من الأفضل ألا نتحدث حتى عن هذا الأمر”.

وفي مايو أيار 2023، اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة مهاجمة الكرملين بطائرات مُسيّرة. ولم يكن الرئيس فلاديمير بوتين موجودا في الكرملين وقت الهجوم.