روسيا تستعد لفرض قيود أكثر صرامة على تصدير البنزين قريباً

قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط والغاز لرويترز، اليوم الخميس “إن روسيا تستعد لفرض المزيد من القيود على تصدير البنزين”، بما في ذلك على منتجي الوقود، خلال الأيام المقبلة لمعالجة ارتفاع الأسعار.

ولا توجد قيود حالية إلا على جزء صغير من صادرات البنزين من أفراد وشركات إعادة البيع في حين لا يزال مسموحا لشركات النفط بيع الوقود في الخارج.

وذكر أحد المصادر أنه “تقرر الآن كل شيء (يتعلق بالحظر)، وسيتم تطبيقه في شهري أغسطس وسبتمبر”.

وقال مصدر آخر إنه ربما يتم إعلان الحظر يوم الاثنين المقبل.

وقالت المصادر إن القيود ستستثني الإمدادات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، وهو مجموعة من خمس دول في الاتحاد السوفيتي السابق، وإلى دول مثل منغوليا التي أبرمت روسيا معها اتفاقات حكومية دولية بشأن إمدادات الوقود.

وكانت الحكومة الروسية طبقت حظرا مؤقتا على تصدير البنزين عدة مرات على مدى العامين الماضيين لمواجهة نقص الوقود وارتفاع الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك هذا الشهر إن الحكومة ستدرس سوق الوقود لفهم ما إذا كان هناك ما يبرر فرض مزيد من القيود.

وأحجم مكتب نوفاك عن الرد على طلب من رويترز للتعليق اليوم.

وارتفعت أسعار بيع البنزين بالجملة في بورصة سان بطرسبرج للسلع منذ مطلع الأسبوع الماضي مع وصول سعر بنزين 95 أوكتين الأكثر استخداما إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 76293 روبل (962.69 دولار) للطن.

وتنتج روسيا أكثر من 40 مليون طن من البنزين سنويا. ومصر وتركيا هما المستوردان الرئيسيان للوقود الروسي.

وتقول المصادر إن صادرات روسيا من البنزين زادت في الأشهر الخمسة الأولى من 2025 بنحو 25 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.51 مليون طن.