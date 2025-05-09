روسيا تستعرض في قلب الميدان الأحمر مسيرات تستخدمها ضد أوكرانيا

أفراد من القوات المسلحة الروسية يشاركون في عرض عسكري في يوم النصر، بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، في الساحة الحمراء وسط موسكو، روسيا، 9 مايو/أيار 2025. رويترز

استعرضت روسيا اليوم الجمعة في الميدان الأحمر بموسكو طائرات مسيرة قتالية تستخدمها قواتها في الحرب على أوكرانيا، في حدث قال عنه التلفزيون الحكومي الروسي إنه الأول من نوعه.

وشاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بالإضافة إلى أكثر من 20 زعيما أجنبيا عدة طائرات مسيرة روسية الصنع موضوعة على منصات إطلاقها وتحملها شاحنات عبر الميدان الواسع، فضلا عن معدات عسكرية أخرى.

وقال مذيع التلفزيون الرسمي أثناء تعليقه على العرض إن الطائرات المسيرة تُستخدم بشكل واسع وفعال فيما قال إنها عملية عسكرية روسية خاصة في أوكرانيا.

وكانت الطائرات المسيرة من طراز لانسيت وجيران-2 وأورلان-10 وأورلان-30 من بين المسيرات التي شاركت في العرض العسكري لإحياء الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتستخدم مسيرات أورلان بشكل واسع النطاق في مهام الاستطلاع وتحديد الأهداف. بينما تستخدم مسيرات زالا لانسيت في كل من القصف والاستطلاع.

أما جيران-2 فهي مسيرة انتحارية روسية الصنع صممت في الأصل في إيران. وتستخدم هذه المسيرات في استهداف مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وتتهم كييف موسكو باستخدامها في قصف مبان سكنية أيضا.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين وتقول إنها تقصف فقط أهدافا للجيش أو أهدافا مرتبطة به.

وطورت أوكرانيا هي الأخرى طائرات مسيرة متقدمة.