روسيا تستهدف أسواق جنوب شرق آسيا لتصدير الحبوب

قال إيليا إيليوشين رئيس مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية (أجرو إكسبورت)، اليوم الخميس “إن روسيا تستهدف أسواقا كبيرة في فيتنام وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وبنغلادش لتصدير الحبوب في موسم التسويق الجديد الذي بدأ في أول يوليو تموز”.

وتسعى روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، إلى تنويع الصادرات الزراعية خارج نطاق المشترين التقليديين مثل مصر وتركيا، التي تحظر الاستيراد من حين لآخر لدعم المنتجين المحليين. وعززت روسيا الموسم الماضي إمدادات القمح إلى فيتنام بأربعة أمثالها.

وقال إيليوشين “هدفنا الآن هو دخول سوق جنوب شرق آسيا. وهذا لا يشمل فيتنام وبنغلادش فحسب، بل يشمل أيضا ماليزيا والفلبين. فهذه دول كبيرة ذات قوة شرائية كبيرة وواردات حبوب كبيرة”.

وأصبحت بنغلادش ثالث أكبر مشتر للقمح الروسي الموسم الماضي.

وتتوقع روسيا تحقيق محصول حبوب أكبر بواقع أربعة بالمئة في موسم 2025 والذي يبلغ 135 مليون طن، رغم الجفاف في بعض المناطق، وتخطط لتصدير 45 مليون طن من القمح في الموسم الحالي، مقارنة بنحو 44 مليون طن في الموسم الماضي.

وقال إدوارد زرنين عضو الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب والرئيس التنفيذي لشركة بيو-طن الزراعية القابضة، إن روسيا ستواجه على الأرجح منافسة قوية من أستراليا والولايات المتحدة وكندا في جنوب شرق آسيا.

وأوضح “هذه مجموعة قوية تضم منافسين طموحين. ولديهم أهدافهم وغاياتهم الخاصة وطرقهم الخاصة في ممارسة الأعمال التجارية. ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لمنافسة أقوى”.