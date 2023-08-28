من موسكو إلى القرم.. أوكرانيا تواصل هجماتها ضد روسيا

كتب سيرجي أكسيونوف الذي عينته روسيا لرئاسة شبه جزيرة القرم على تيليجرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم اليوم الاثنين.

وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت إحدى الطائرتين في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، وأسقطت الأخرى في الغرب.

وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في 2014.

صاروخ فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز أوكرانيا فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

ضمت روسيا شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في 2014.

إسقاط مسيرة قرب موسكو

وقالت روسيا إنها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة صوب موسكو في الساعات الأولى من صباح الاثنين في واقعة أدت مجددا إلى تعطيل الرحلات الجوية فوق العاصمة لفترة وجيزة.

وأبلغت السلطات عن وقوع أكثر من عشر محاولات لشن هجمات بطائرات مسيرة على موسكو خلال الشهر المنصرم أدى عدد منها إلى إغلاق مطارات مؤقتا.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرات المسيرة تستكشف على ما يبدو الدفاعات الجوية الروسية من زوايا مختلفة، وإنها أسقطت طائرة اليوم الاثنين في منطقة ليوبرتسي إلى الجنوب الشرقي من العاصمة.