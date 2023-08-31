روسيا تسقط مسيّرة قرب موسكو.. وإرباك لرحلات الطيران

كتب سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليجرام أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صباح اليوم الخميس طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة.

كما ذكرت صحيفة كوميرسانت نقلا عن موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية أن أكثر من 40 رحلة تأخرت صباح اليوم في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو بالعاصمة الروسية، دون تحديد سبب التأخير.

وعلقت مطارات موسكو عملياتها مرارا بسبب ما تقول السلطات الروسية إنها هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على المدينة.

وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف بـ”إعادة” الحرب إلى الداخل الروسي.

وتزايدت ضربات الطائرات المسيرة في العمق الروسي منذ تدمير اثنتين من تلك الطائرات فوق الكرملين في أوائل مايو/ أيار.

وزودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات ضخمة في شكل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لمكافحة الغزو الروسي، لكنها قالت مرارا إنها لا تدعم الهجمات داخل روسيا.