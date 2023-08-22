روسيا تسقط 4 مسيّرات أوكرانية.. وإغلاق المجال الجوي لموسكو

قال مسؤولون روس في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إن الجيش أسقط أربع طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو وفوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت مراسلة لرويترز كانت في أودينتسوفو بالقرب من منطقة تشاستسي السكنية غربي موسكو حيث أُسقطت طائرة مسيرة، إنها سمعت دوي أربعة انفجارات بعد الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بقليل (0000 بتوقيت جرينتش).

وأضافت “كانت النوافذ تهتز”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع إصابات في أحدث هجوم.

وأسقط الجيش الروسي إحدى الطائرات المسيرة فوق مدينة كراسنوجورسك الواقعة خارج العاصمة والتي تستضيف حكومة منطقة موسكو.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من الموقع نشرها المنفذ الإعلامي الروسي (بازا) نوافذ محطمة في مبنى سكني شاهق وحطاما على رصيف وسيارة ثُقبت الفتحة الزجاجية بسقفها.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن المجال الجوي فوق العاصمة الروسية أغلق لفترة وجيزة وعلقت ثلاثة مطارات كبرى في موسكو رحلاتها.

ولا تعلن كييف بشكل مباشر المسؤولية عن هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية التي زادت في الآونة الأخيرة.

وقال أندري يوسوف المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية أمس الاثنين لوكالة آر.بي.سي-أوكرانيا للأنباء، عندما سُئل عن هجوم سابق بطائرة مسيرة، “مديرية المخابرات الرئيسية تعمل”.