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روسيا تشن أول هجوم بطائرات مسيرة على كييف منذ 12 يوما

منذ 20 ثانية
جندي أوكراني في وحدة الدفاع الجوي

جندي أوكراني في وحدة الدفاع الجوي (رويترز)

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قال مسؤول عسكري أوكراني (الأحد 2-7-2023) إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف هو الأول منذ 12 يوما مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف لدى اقترابها.

وقال الكولونيل سيرهي بوبكو الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تيليغرام “هجوم آخر للعدو على كييف…في الوقت الراهن لا توجد معلومات عن خسائر محتملة في الأرواح أو أضرار”.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا. ولم ترد أي معلومات بعد عن حجم الهجوم.

كانت صفارات الإنذار دوت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (23:00) للتحذير من غارات جوية.

    المصدر :
  • رويترز

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