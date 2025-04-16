روسيا تصد هجوم مسيرات على منطقة بها لواء تتهمه أوكرانيا بشن هجوم سومي

قالت القوات المسلحة الروسية اليوم الأربعاء إن قوات الدفاع الجوي دمرت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة إيفانوفو الروسية، وهي موقع أحد لواءين صاروخيين تتهمهما كييف بشن هجوم أسقط قتلى على مدينة سومي في مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية أن اللواء الصاروخي الروسي رقم 112، الذي تشير المعلومات المتاحة للعامة إلى أنه يتمركز في بلدة شويا بمنطقة إيفانوفو، هو الذي أطلق النار على سومي في الهجوم الذي وقع يوم الأحد وأسفر عن مقتل 35 على الأقل ونددت به دول غربية على نطاق واسع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا حاولت شن هجوم على إيفانوفو اليوم بطائرات مسيرة في الصباح. وتقول وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم على سومي استهدف اجتماعا لضباط عسكريين أوكرانيين.

ولم يذكر البيان لواء الصواريخ المتمركز في المنطقة، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنه كان الهدف المنشود.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن أوكرانيا.

وقالت الحكومة المحلية لمنطقة إيفانوفو في بيان “تشير البيانات العملياتية من المقر الرئيسي إلى عدم سقوط قتلى، وجرى تقديم المساعدة الطبية لشخصين أصيبا بجروح طفيفة”.

وأضافت “عمل نظام الإنذار في حالات الطوارئ بشكل طبيعي. لم يُعلن عن أي إخلاء. ويتعامل متخصصو خدمات الطوارئ مع التبعات”.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية أمس الثلاثاء إنها ضربت قاعدة في منطقة كورسك الروسية تابعة للواء الصواريخ 448، وهو اللواء الآخر الذي تتهمه كييف بالمشاركة في هجوم سومي.

وأعلن الجيش الروسي في اليوم نفسه اعتراض 109 طائرات مسيرة أوكرانية أو تدميرها فوق منطقة كورسك خلال الليل. وأفادت السلطات المحلية بمقتل مسنة في الهجوم الأوكراني.