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روسيا تصعّد ضد الناتو.. الأسلحة الغربية في أوكرانيا “هدف مشروع”

منذ 13 ساعة
جندي من الجيش الروسي

جندي من الجيش الروسي

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صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا مؤشر على أن حلف شمال الأطلسي “في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا” وأن موسكو تعد هذه الأسلحة أهدافا مشروعة.

وقال لافروف للتلفزيون الحكومي في مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت “هذه الاسلحة ستكون هدفا مشروعا لأنشطة الجيش الروسي في سياق العملية الخاصة”.

وقال لافروف “منشآت التخزين في غرب أوكرانيا تم استهدافها أكثر من مرة (من قبل القوات الروسية)… حلف شمال الأطلسي في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا عبر وكيل.. وهو يسلح ذلك الوكيل. الحرب تعني الحرب”.

من جهة أخرى عت أوكرانيا، الأمم المتحدة إلى أن تكون “المبادرة والضامنة” لأي اتفاق لإجلاء العالقين في مصنع الصلب المحاصر من قبل القوات الروسية في مدينة ماريوبول الساحلية، نافية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بهذا الشأن.

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق من الإثنين، إنها ستفتح ممرا إنسانيا أمام المدنيين المحاصرين تحت القصف مع جنود أوكرانيين، ليغادروا مصنع “آزوفستال” الضخم لإنتاج الصلب.

وردا على ذلك، قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك، على تطبيق “تيليغرام”: “اليوم، أعلن الجيش الروسي مرة أخرى وجود ممر أمام المدنيين لمغادرة آزوفستال. من الممكن تصديق ذلك إذا لم يكن الروس قد دمروا الممرات الإنسانية مرات عديدة من قبل”.

وأضافت: “من المهم أن نفهم أن الممر الإنساني يعمل باتفاق كل من الجانبين. إن ممرا يتم الإعلان عنه من جانب واحد لا يتيح الأمن، وبالتالي لا يكون ممرا إنسانيا”، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

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