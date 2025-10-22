روسيا تطلب من قوات الاحتياط حماية مصافي التكرير عقب هجمات أوكرانية

قال قادة كبار في الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، إنهم سيسعون إلى استخدام قوات الاحتياط للدفاع عن البنية التحتية المدنية مثل مصافي النفط عقب تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة في عمق الأراضي الروسية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي ظل تصاعد المواجهة مع الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا، أمر الرئيس فلاديمير بوتين برفع عدد أفراد الجيش النظامي إلى 1.5 مليون جندي نشط ليصبح بذلك ثاني أكبر جيش في العالم بعد الصين.

وأوضح بوتين أن ما لا يقل عن 700 ألف جندي روسي يشاركون في القتال داخل أوكرانيا، بينما تشير تقديرات المشرعين الروس إلى وجود نحو مليوني رجل في الاحتياط النشط وهم الذين وقعوا عقود خدمة في الاحتياط دون أن يكونوا عادة في الخدمة الفعلية.

وقال نائب الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة العامة في هيئة الأركان الروسية، إن استخدام أوكرانيا للطائرات المسيرة بعيدة المدى زاد من مستوى التهديد الذي تتعرض له البنية التحتية الوطنية الحيوية والمناطق السكنية.