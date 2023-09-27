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روسيا تعلق حركة السيارات على جسر القرم

منذ 9 دقائق
جسر القرم

جسر القرم

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قالت السلطات الروسية إنها علقت حركة السيارات على جسر القرم صباح اليوم الأربعاء 27\9\2023، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العقوبات على روسيا ليست كافية لوقف “عدوانها” وتعهد باتخاذ إجراءات جديدة ضد “الدولة الإرهابية”.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو “نرى بوضوح اتجاهات الضغط على روسيا التي تحتاج إلى تعزيز لمنع نمو قدراتها الإرهابية”.

وتابع “العقوبات ليست كافية. سيكون هناك أيضا المزيد من الإجراءات الأوكرانية ضد الدولة الإرهابية. وطالما استمر العدوان الروسي، يجب أن تشعر روسيا بالخسائر”.

وتوعد الكرملين، بأن دبابات أبرامز الأميركية التي تم تسليمها إلى كييف “ستحترق”، مؤكدا أن وصولها إلى ساحة المعركة “لن يغير ميزان القوى” بين الجيشين الروسي والأوكراني.

    المصدر :
  • رويترز

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