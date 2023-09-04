روسيا تعلن إحباط تسلل أوكراني للقرم

قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام إن طيران البحرية الروسية دمر في وقت مبكر، الاثنين، أربعة زوارق مطاطية أمريكية الصنع تابعة لقوات الإنزال الأوكرانية في الجانب الشمالي الغربي للبحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الزوارق المطاطية كانت تتجه نحو كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير على نحو مستقل.

ولم تصدر أوكرانيا أي تعليق حتى الآن.

هجوم على كورسك الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام اليوم الاثنين إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة فوق منطقة كورسك الروسية أثناء الليل، مضيفة أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين بعد منتصف الليل.

وذكرت الوزارة أن هجوم الطائرات المسيرة في منطقة كورسك على الحدود الغربية لأوكرانيا بدأ في حوالي الواحدة صباحا اليوم الاثنين (2200 بتوقيت جرينتش أمس الأحد).

وتقع واحدة من أكبر المحطات النووية الروسية على بعد أربعة كيلومترات من كورتشاتوف، لكن لم ترد أنباء عن تضرر المحطة أو استهدافها.