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روسيا تعلن إحباط محاولات أوكرانية جديدة لعبور نهر دنيبرو

منذ 35 دقيقة
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

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أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، أن قوات من مشاة البحرية وسلاح الجو والمدفعية أحبطت محاولات أوكرانية جديدة للحصول على موطئ قدم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وعلى جزر عند مصب النهر في جنوب أوكرانيا.

وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022، مما أدى إلى اندلاع حرب كبرى في أوروبا وأخطر مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.

وقالت أوكرانيا هذا الشهر إن قواتها عبرت نهر دنيبرو وأقامت عدة نقاط عبور على ضفته الشرقية، لكن روسيا قالت إن قواتها قصفت المواقع الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “يحبط مشاة البحرية التابعون لأسطول البحر الأسود كل محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بعمليات إنزال برمائية على جزر دنيبرو والضفة اليسرى لنهر دنيبرو”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة وفقدت معدات في محاولات فاشلة للوصول إلى جزر في نهر دنيبرو. ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد من روايات أي من الجانبين عن ساحة المعركة.

ولا يزال من غير الواضح حجم ونطاق المحاولات الأوكرانية للحصول على موطئ قدم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو. ومن شأن عبور دنيبرو أن يجعل وحدات أوكرانية مكشوفة بين النهر والمستنقعات من جهة والخطوط الروسية شديدة التحصين من جهة أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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