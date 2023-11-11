روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقتين

قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر اليوم السبت 11\11\2023 إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة موسكو ومنطقة سمولينسك في غرب البلاد.

وكتبت الوزارة على تطبيق تيليغرام “اعترضت الوحدات المضادة للطائرات طائرتين مسيرتين… فوق منطقتي سمولينسك وموسكو”.

قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية أمس الجمعة 11\11\2023 إن طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية أغرقت زورقي إنزال روسيين صغيرين في شبه جزيرة القرم، بينما استعدت القوات لمزيد من الهجمات الروسية في الشرق، خاصة في بلدة أفدييفكا المدمرة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير الهجوم على خليج فوزكا في غرب شبه جزيرة القرم والذي قال محلل عسكري أوكراني إنه ضربة كبيرة وخسارة كبيرة لروسيا.

ولم تصدر روسيا تعليقا حتى الآن، واستولت موسكو على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمتها في عام 2014، ويقع مقر أسطولها في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بالقرم.

وذكر تقرير أولي للمخابرات العسكرية الأوكرانية أن الزورقين الروسييين البرمائيين تعرضا للقصف خلال الليل.

وذكر تحديث أمس الجمعة أن الهجوم نفذته طائرات مسيرة تابعة للبحرية.

وقال الجيش الأوكراني إن الزورقين كانا مأهولين ومحملين بمركبات مدرعة.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات على أهداف بحرية أضعفت القوة العسكرية لموسكو في المنطقة. وتقول أوكرانيا إن بعض السفن الروسية غادرت سيفاستوبول.