روسيا تعلن إسقاط 16 طائرة مسيرة أوكرانية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الدفاعات الصاروخية أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وثلاث طائرات أخرى فوق منطقة فولجوجراد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 24\11\2023.

وفي وقت سابق قال مسؤول كبير إن القوات الأوكرانية أحبطت هجومات روسية متواصلة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا الخميس 23\11\2023 فيما أدى قصف روسي إلى مقتل أربعة على الجبهة الجنوبية للحرب في منطقة خيرسون.

ومن خلال تحركات محدودة على طول جبهة المواجهة، التي تمتد لألف كيلومتر، ركزت موسكو منذ منتصف أكتوبر\تشرين الأول على السيطرة على مدينة أفدييفكا المشهورة بمصنع فحم الكوك الضخم وقربها من مركز دونيتسك الإقليمي الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال فيتالي باراباش، رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، إن القوات الروسية أطلقت هجمات هي “الأشد ضراوة” على المدينة المدمرة حيث لا يزال هناك أقل من 1400 شخص من أصل سكانها الذي كان يبلغ عددهم 32 ألفا قبل الحرب.

وقال باراباش لقناة 24 الأوكرانية “ببساطة، لم يتغير أي شيء. كل شيء صعب للغاية. فيما يتعلق بالمدينة، هناك متوسط هجمات جوية يومية من ثمانية إلى 16 إلى 18 هجوما، وأحيانا 30. ليس لدينا الوقت لإحصائها”.

وأضاف “أنا سعيد أن خط الدفاع صامد على مدى شهر ونصف. لم يتم اختراقه بغض النظر عما يقولون”.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 102 من السكان وهو “رقم قياسي معين” في الأسبوع الماضي عبر الطريق الوحيد للخروج من المدينة.

والمدينة محمية بتحصينات أُقيمت بعد أن سيطر عليها انفصاليون مولتهم روسيا لفترة وجيزة في عام 2014. ونادرا ما تذكر روسيا مدينة أفدييفكا في حديثها عن القتال. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس الخميس إن القوات الروسية أصابت وحدات أوكرانية جنوب منطقة دونيتسك.