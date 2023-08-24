روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر، الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.

وقالت إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وواحدة أخرى فوق منطقة كالوجا الأكثر قربا من موسكو.

وتزايدت ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية في العمق الروسي منذ تدمير اثنتين من تلك الطائرات فوق الكرملين في أوائل مايو/ أيار.

وزودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات ضخمة في شكل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لمكافحة الغزو الروسي، لكنها قالت مرارًا إنها لا تدعم الهجمات داخل روسيا.