روسيا تعلن استئناف القتال بعد هدنة عيد القيامة في أوكرانيا

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها إن القوات الروسية استأنفت اليوم الاثنين القتال في أوكرانيا بعد وقف لإطلاق النار أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد القيامة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها التزمت بوقف إطلاق النار بشكل صارم وبقيت في مواقعها. واتهمت الوزارة أوكرانيا بانتهاك الهدنة.

وفي وقت سابق تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات اليوم الأحد بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة يوم واحد بمناسبة عيد القيامة، واتهم كل جانب الآخر بتنفيذ مئات الهجمات فيما قال الكرملين إنه لا توجد أوامر بتمديد وقف إطلاق النار.

وأمر بوتين القوات الروسية بوقف كل الأنشطة العسكرية على خط الجبهة في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات حتى منتصف ليل اليوم الأحد بتوقيت موسكو (2100 بتوقيت جرينتش).

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله قبل خمس ساعات من حلول الموعد المحدد إن بوتين لم يصدر أمرا بتمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال عن تمديد وقف إطلاق النار “ليست هناك أوامر أخرى”.

في غضون ذلك، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بتمديد لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الإجراءات التي ستتخذها موسكو في الأيام المقبلة “ستكشف عن موقف روسيا الحقيقي تجاه جهود السلام الأمريكية ومقترح وقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يوما”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تتظاهر بالالتزام بوقف إطلاق النار في عيد القيامة، لكنها في الحقيقة استمرت في شن مئات الهجمات بالمدفعية ليل أمس السبت وهجمات أخرى اليوم الأحد.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس يقول إن روسيا شنت 46 هجوما من منتصف ليل أمس السبت وحتى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) باستخدام أسلحة بعضها ثقيل.

وأضاف “إما أن بوتين لا يسيطر تماما على جيشه، أو أن الوضع يثبت أن روسيا لا تنوي اتخاذ أي خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب، وأن كل ما يهمها هو التغطية الإعلامية الإيجابية لصالحها”.

وتابع “مع ذلك، لم تسجل أي إنذارات من غارات جوية اليوم. وبالتالي، يعد هذا شكلا من أشكال وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه، وهو الأسهل تمديدا”، واقترح أن تتوقف روسيا عن شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الأهداف المدنية لما لا يقل عن 30 يوما.

وذكر أن روسيا إذا لم توافق على هذه الخطوة، فسيكون ذلك دليلا على أنها تنوي الاستمرار في إزهاق الأرواح وإطالة أمد الحرب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من ألف مرة، مما تسبب في مقتل بعض المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة إضافة إلى شن أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، لا سيما على شبه جزيرة القرم ومناطق بريانسك وكورسك وبيلجورود الحدودية.

واستطردت قائلة “أسفر ذلك عن قتلى وجرحى من المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية”.

وأكد الجيش الأوكراني في وقت سابق اليوم انخفاض النشاط على خط الجبهة. وقال مدونون عسكريون روس الشيء نفسه أيضا.

ويظهر عدم الالتزام الواضح حتى بوقف إطلاق النار في عيد القيامة مدى صعوبة تحقيق هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء ما وصفه “بحمام الدم” في الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ربما تنسحب من جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام ما لم تكن هناك مؤشرات واضحة على إحراز تقدم قريبا.