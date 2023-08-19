روسيا تعلن اسقاط مسيرة أوكرانية في بيلجورود

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت إن روسيا دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بيلجورود.

تقع منطقة بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا وغالبا ما تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أنّ طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مطارًا عسكريًا في منطقة نوفغورود الروسية، شمال غربي موسكو، مما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضرارًا بطائرة حربية.

وقالت الوزارة إنّ الهجوم لم يسفر عن إصابات، ووصفته بأنه “هجوم إرهابي”، وأضافت أن الحريق تم إخماده بسرعة.

بالمقابل، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أنّ قتلى ومصابين سقطوا بعد ضربة صاروخية روسية على ميدان في وسط مدينة تشيرنيهيف، شمال أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على تيليغرام تضمن لقطات تُظهر آثار الضربة: “قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. مدينتنا تشيرنيهيف”.

وأردف: “يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد. هناك قتلى.. هناك مصابون”.