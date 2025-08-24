روسيا تعلن السيطرة على بلدة في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا

إطفائي يعمل في موقع ضربة جوية روسية بطائرة مسيرة، في بلدة دروزكيفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 2 أغسطس 2025. رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، لكن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية قال إن قوات كييف حققت مكاسب في أماكن أخرى، حيث استعادت السيطرة على ثلاث قرى في منطقة دونيتسك الشرقية.

وبعد فشلها في التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022، ركزت القوات الروسية على منطقة دونباس بشرق البلاد، معلنة يوميا عن استيلائها على قرى جديدة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقرير المتعلق بساحة المعركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن الاستيلاء على بلدة فيليا داخل منطقة دنيبروبتروفسك.

ولم تقر أوكرانيا بعد بسقوط فيليا في أيدي القوات الروسية.

وتقول موسكو إنها تتوغل في منطقة دنيبروبتروفسك. لكن القوات الأوكرانية تضغط من أجل استعادة القرى في منطقة دونيتسك- النقطة المحورية للتقدم الروسي- ومنع أي تحرك آخر في دنيبروبتروفسك.

وقال أولكسندر سيرسكي، القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، في منشور على تيليجرام إن قوات كييف استعادت السيطرة على قرى ميخايليفكا وزيليني هاي وفولوديميريفكا.

وتقع زيليني هاي، التي أُعلن عن استعادتها في بيان عسكري أمس السبت، بالقرب من منطقة دنيبروبتروفسك، بينما تقع القريتان الأخريان بالقرب من بلدة بوكروفسك، التي كانت محور قتال عنيف لعدة أشهر.

ووصف سيرسكي الظروف بالقرب من بوكروفسك، التي يُنظر إليها على أنها أحد الأهداف ذات الأولوية للجيش الروسي في المنطقة، بأنها “صعبة حقا. فالعدو يركز جهوده الرئيسية على هذا القطاع”.

وقالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية في بيان إنها نظمت عملية مشتركة مع وحدة عسكرية لاستعادة السيطرة على قرية أخرى – وهي نوفوميخايليفكا، جنوب بوكروفسك.

وفي منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، أدى قصف مدفعي روسي إلى مقتل امرأة في بلدة كوبيانسك وإصابة اثنين من السكان.

كانت القوات الروسية قد استولت على كوبيانسك في الأسابيع الأولى من الحرب واستعادتها القوات الأوكرانية في وقت لاحق من ذلك العام، لكنها تعرضت لهجوم روسي شرس في الأشهر القليلة الماضية.