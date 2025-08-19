الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
روسيا تعلن اندلاع حرائق بعد هجوم مسيّرات أوكراني على فولغوغراد

منذ 4 دقائق
جندي أوكراني يطلق طائرةمسيرة قتالية من طراز فامبايرعلى مواقع القوات الروسية. رويترز

قالت إدارة منطقة فولغوغراد الواقعة في جنوب غرب روسيا اليوم الثلاثاء في منشور على تطبيق تيليجرام إن حطام طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في نشوب حريق بمصفاة نفط وسطح مستشفى في المنطقة.

ونقلت الإدارة عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف قوله في منشورها “يعمل رجال الإطفاء في الموقع في محاولة لاحتواء الحرائق وإخمادها”.

وأضافت “وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات”.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تيلغرام إن الرحلات الجوية من وإلى فولجوجراد توقفت لنحو ثلاث ساعات خلال الليل.

ولم يتضح على الفور حجم الهجوم. ووصف بوتشاروف هجمات الطائرات المسيرة بأنها “كبيرة”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

