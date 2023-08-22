روسيا تعلن تدمير زورقا أوكرانيا للاستطلاع في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إن طائرة حربية روسية دمرت قارب استطلاع أوكراني في البحر الأسود.

وذكر الجيش أن القارب أبحر بالقرب من منشآت إنتاج الغاز الروسية.

إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر الثلاثاء إن الجيش أسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

كما قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين مقاتلتين غربي العاصمة.

وأضاف أنه تم إسقاط الطائرتين فوق بلدة كراسنوجورسك ومنطقة تشاستسي السكنية.

وذكرت مراسلة لرويترز كانت بالقرب من تشاستسي أنها سمعت دوي أربعة انفجارات بعد الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).