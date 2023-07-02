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روسيا تعلن تصديها لـ "11 هجوماً" أوكرانياً على محور دونيتسك

منذ 21 دقيقة
الجيش الأوكراني - رويترز

الجيش الأوكراني - رويترز

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، (الأحد 2-7-2023) أن القوات الروسية تصدت لـ 11 هجوماً روسياً للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، بما في ذلك بالقرب من باخموت.

وأوضح “كوناشينكوف” أن القوات الأوكرانية تواصل محاولات شن هجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.

وقال كوناشينكوف في إفادة صحافية إن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل محاولة شن عمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي ضرب عتادا عسكريا للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تسليمه من المناطق الوسطى والغربية لأوكرانيا في منطقة خاركيف.

كذلك أكدت القضاء على مجموعة استطلاع “تخريبية” أوكرانية، وتدمير مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

بالإضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.

في سياق متصل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت ليلا ثلاثة صواريخ كروز وثماني طائرات مسيّرة مسلحة في أول هجوم روسي على كييف خلال 12 يوما.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه دمر “جميع الأهداف الجوية”، وهي ثماني طائرات مسيّرة إيرانية الصنع وثلاثة صواريخ كاليبر.

    المصدر :
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