السبت 5 ذو القعدة 1446 ﻫ - 3 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعلن حالة الطوارئ في نوفوروسيسك الساحلية بعد هجوم أوكراني

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2025 12:00 مساءً
جنود أوكرانيون يجهزون طائرة مسيرة قتالية من طراز فامباير قبل استخدامها للهج م على مواقع القوات الروسية. رويترز

جنود أوكرانيون يجهزون طائرة مسيرة قتالية من طراز فامباير قبل استخدامها للهج م على مواقع القوات الروسية. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن أندريه كرافتشينكو رئيس بلدية مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية المطلة على البحر الأسود حالة الطوارئ اليوم السبت بعدما قالت السلطات المحلية إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمحطة للحبوب وعدد من المباني السكنية وأدى إلى إصابة خمسة أشخاص.

ولم يصدر تعليق بعد من كييف.

ونشر حساب كرافتشينكو الرسمي على تيليغرام مقطعا مصورا ظهر فيه وهو يتفقد الأضرار التي لحقت بثلاثة مبان سكنية.

وأظهر المقطع حطاما متناثرا أمام البنايات وسيارة مدمرة ونوافذ مهشمة وشرفات معلقة من واجهات المباني.

وقال كرافتشينكو إن من بين المصابين امرأة نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة. وذكرت السلطات المحلية أن طفلين أصيبا أيضا.

وأفاد فينيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بأن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بثلاث وحدات تخزين في محطة للحبوب في نوفوروسيسك وأدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف أن ذلك لم يسفر عن إصابات.

وقالت مجموعة ديلو، المالكة لمحطة الحبوب المتضررة، في بيان إنه تم إخماد حريق.

وأضافت “تعمل محطات ديلو بورتس بشكل طبيعي وفقا للتعليمات الداخلية وتعليمات السلطات والهيئات المعنية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يحملون جثة شهيد أثناء بحثهم عن شهداء في موقع غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة في 2 مايو/أيار 2025. رويترز
غزة تحت القصف
28 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.. واستشهاد طفلة جوعاً نتيجة الحصار!
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.رويترز
إدارة ترامب تخطر موظفين بوكالة معنية بسلامة العمال بفصلهم
الحدود الهندية الباكستانية. رويترز
الهند تحظر الواردات من باكستان وسط تصاعد التوتر بعد مقتل سائحين

الأكثر قراءة

العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
الصحة النفسية- تعبيرية
لعمر مديد بصحة... جربوا هذا المشروب صباحاً
مروحية إسرائيلية - تعبيرية
هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟