روسيا: تعهد ترامب بتقديم أسلحة إشارة لأوكرانيا للتراجع عن جهود السلام

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

قالت روسيا اليوم الخميس إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا يمثل إشارة لكييف للتخلي عن جهود السلام، متعهدة بأنها سترفض “الابتزاز” المتمثل في تهديد واشنطن الجديد بالعقوبات.

وأعلن ترامب يوم الاثنين عن موقف متشدد بشأن حرب روسيا في أوكرانيا، محددا مهلة 50 يوما لموسكو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو مواجهة عقوبات. ووعدت الولايات المتحدة بتقديم المزيد من الصواريخ والأسلحة الأخرى لكييف.

وأدانت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية هذه الخطوة.

وقالت في مؤتمر صحفي بموسكو “من الواضح أن نظام كييف ينظر باستمرار إلى مثل هذه القرارات التي يتخذها الغرب كإشارة لمواصلة المذبحة والتخلي عن عملية السلام”.

وأدت الحرب الشاملة التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022 إلى أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تقدر الولايات المتحدة أن 1.2 مليون شخص قد أصيبوا أو قتلوا.

وتقول موسكو إنها اضطرت لشن الحرب لحماية نفسها من توسع حلف شمال الأطلسي. وتصف أوكرانيا ومعظم الحكومات الغربية حرب روسيا بأنها استيلاء على الأراضي على النمط الاستعماري.

وتسيطر القوات الروسية الآن على حوالي خمس الأراضي الأوكرانية، وتتقدم ببطء ولكن بثبات عبر جبهة واسعة، متكبدة ما تعتقد الولايات المتحدة أنها خسائر فادحة على طول الطريق.

ويهدد ترامب، الذي جعل إنهاء الصراع أولوية لإدارته، بفرض “رسوم جمركية 100 بالمئة على روسيا” وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا لم توافق موسكو على اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول المهلة النهائية التي حددها، وهي 50 يوما.

وقالت زاخاروفا “جرى فرض عدد غير مسبوق من العقوبات والقيود على بلدنا وشركائنا الدوليين. هناك الكثير منها لدرجة أننا نعتبر التهديد بفرض عقوبات جديدة أمرا عاديا”.

وأضافت “لغة تحديد المهلات والابتزاز والتهديدات غير مقبولة بالنسبة لنا. سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن بلدنا وحماية مصالحه”.