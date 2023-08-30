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روسيا تغلق مطار بسكوف أمام الرحلات المدنية بعد هجوم بطائرة مسيرة

منذ 35 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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أعلنت الهيئة المعنية بالنقل الجوي في روسيا إغلاق مطار بسكوف في غرب روسيا أمام الرحلات المدنية، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة.

هذا وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب ثالث في هجوم على العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء 30\8\2023، فيما سقط حطام أهداف دمرتها الدفاعات الجوية على عدد من المباني.

وأضاف على تطبيق تيليغرام أن السلطات عثرت على الجثتين في مبنى غير سكني وأن الثالث أصيب بشظايا زجاج.

وأفاد كليتشكو باشتعال النار في عدة مبان، ولم يوضح ما إذا كان الحطام من صواريخ أو طائرات مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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