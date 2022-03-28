روسيا: تغيير حكومة أوكرانيا ليس من أهدافنا

قال رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، إن تغيير الحكومة في أوكرانيا ليس من ضمن أهداف “العملية الروسية الخاصة” في أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء.

ونقلت الوكالة عن باتروشيف قوله إن التلميحات الغربية بأن هذا هو هدف روسيا غير دقيقة.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، أمس الأحد، إن بلاده مستعدة لأن تصبح محايدة وأن تناقش أي حلول وسط فيما يتعلق بوضع منطقة دونباس شرق البلاد في إطار اتفاق للسلام لكن مسؤولا أوكرانيا بارزا آخر اتهم روسيا بمحاولة تقسيم البلاد.

وأوصل زيلينسكي رسالته مباشرة لصحفيين روس في مقابلة عبر الاتصال بالفيديو، حذر الكرملين مسبقا وسائل الإعلام الروسية من بثها. وقال الرئيس الأوكراني إن أي اتفاق يجب أن تضمنه أطراف ثالثة ويجب أن يطرح في استفتاء.

وقال متحدثا باللغة الروسية “الضمانات الأمنية والحياد والوضع غير النووي لدولتنا. نحن مستعدون لذلك. هذه هي أهم نقطة”.

وبالرغم من أن تركيا ستستضيف محادثات سلام بين الدولتين هذا الأسبوع، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الاستيلاء على الجزء الشرقي من بلاده.

وقال كيريلو بودانوف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية في بيان أمس الأحد “إنها في الحقيقة محاولة لإقامة كوريّتين شمالية وجنوبية في أوكرانيا”، في إشارة إلى تقسيم كوريا بعد الحرب العالمية الثانية. وحث زيلينسكي الغرب على منح بلاده دبابات وطائرات وصواريخ لصد القوات الروسية.