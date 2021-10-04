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روسيا تفكك خلية إرهابية بموسكو وتعتقل 8 أشخاص

4 - أكتوبر - 2021
الشرطة الروسية

الشرطة الروسية

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أعلن مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، أن الأمن نجح في تفكيك “خلية إرهابية” بالعاصمة موسكو واعتقال 8 عناصر منها.

وقال المكتب في بيان نقلته وسائل إعلام روسية إنه “تم تدمير خلية إرهابية من منظمة حزب التحرير المحظورة في روسيا، وتم اعتقال ثمانية أشخاص”.

وجاء في البيان أنه “تم قمع أنشطة خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية حزب التحرير، واعتقل اثنان من زعماء التنظيم وستة من المشاركين النشطين فيه”.

وبحسب المسؤولين الأمنيين، فإن عناصر التنظيم مارسوا “أنشطة مناهضة للدستور” على أساس مبدأ إنشاء “خلافة عالمية”، وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني والإطاحة بالحكومة.

ويصنف “حزب التحرير” إرهابياً في عدد من دول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بقرار من المحكمة العليا عام 2003.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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