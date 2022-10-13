روسيا تقصف منشآت حيوية غرب كييف بمسيرات إيرانية

هاجمت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية بلدة ماكاريف الصغيرة غربي العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة، الخميس، وأوضح مسؤولون أن منشآت حيوية للبنية التحتية تعرضت للقصف بما قالوا إنها طائرات مسيرة انتحارية إيرانية الصنع.

وقال آندريه نيبيتوف، قائد شرطة منطقة كييف، عبر تطبيق المراسلة تيليجرام “شن الغزاة قصفا بطائرات مسيرة ليلا على ماكاريف”.

وأضاف “بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات”.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إن الهجوم وقع بواسطة “طائرات مسيرة كاميكازي على منشآت بنية تحتية حيوية”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشار نيبيتوف وأوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف إلى أن قوات الإنقاذ تعمل في الموقع.

وكان عدد سكان ماكاريف يقدر بعشرة آلاف نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط. وتقع على بعد نحو 55 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة كييف.

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الأخيرة. وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلق الكرملين.

كما تنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسميه “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.