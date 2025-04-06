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روسيا تكشف شروط إقامة الأسد في موسكو

منذ 7 ساعات
طفل يسير فوق صورة بشار الأسد وسط العاصمة دمشق - رويترز

طفل يسير فوق صورة بشار الأسد وسط العاصمة دمشق - رويترز

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كشف السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف تفاصيلا جديدا عن تواجد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو.

وقال كوتراشيف في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العراقية إن من شروط إقامة الأسد في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي.

وأضاف أن أمر تسليم الأسد غير وارد من وجهة نظر روسيا لأنه لم يخالف شروط اللجوء.

وتقدر وزارة الخارجية الأميركية أن ثروة الأسرة تبلغ 2 مليار دولار، حيث تم إخفاؤها في العديد من الحسابات والشركات الوهمية والملاذات الضريبية الخارجية ومحافظ العقارات.

وأكد الكرملين أن العائلة حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من بوتين.

ولم تكشف موسكو عن مزيد من التفاصيل، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين: “ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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