روسيا تندد بضربة أمريكية على سفينة قيل إنها تحمل مخدرات قرب فنزويلا

منذ 13 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. رويترز

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، ضربة أمريكية على سفينة قيل إنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وقال لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل إن موسكو تندد بشدة بهذه الضربة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “عبر الوزيران عن قلقهما البالغ من تصعيد واشنطن لأفعالها في البحر الكاريبي، وهو ما قد يكون له عواقب واسعة النطاق على المنطقة”.

وقتل أربعة في الهجوم الذي وقع في الثالث من أكتوبر تشرين الأول على السفينة التي اتهمتها واشنطن بنقل “كميات كبيرة من المخدرات بينما كانت متجهة إلى أمريكا لتسميم شعبنا”.

    المصدر :
  • رويترز

