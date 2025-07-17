روسيا تندد بهجمات إسرائيل على سوريا

نددت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس بالغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وقالت إنها تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وللقانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان “موجة العنف الجديدة في سوريا مثيرة للقلق بشكل بالغ”.

وأضافت “ندد الجانب الروسي مرارا باستخدام إسرائيل التعسفي للقوة في سوريا. هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والقانون الدولي، يتعين التنديد بها بشدة”.

وأضافت “نحن على قناعة بأن حل هذه المشكلة يكمن في الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية”.

وفي وقت سابق وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس الأربعاء، الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية بأنها “غير مقبولة”.

وكان التلفزيون السوري “سوريا تي في” قد أفاد سابقا بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية على مبنى الأركان العامة في وسط دمشق، وكذلك بالقرب من القصر الرئاسي.

وفقا لوزارة الصحة السورية، أسفرت الغارات الإسرائيلية على دمشق عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين.

هذا وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” يوم الأربعاء، ببدء انسحاب قوات الجيش السوري من مدينة السويداء، جنوبي البلاد، تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع مشايخ العقل في المدينة، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق اليوم.

وقالت “سانا”: “بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من السويداء تطبيقا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في المدينة، وبعد انتهاء مهمة الجيش في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون”.