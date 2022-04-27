روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية

قال رئيس منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن روسيا قررت الانسحاب من الوكالة الدولية في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأعضاء للتصويت على تعليق عضوية روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ومقرها مدريد إنه يأمل أن يصوت الأعضاء على تعليق عضوية روسيا.

وقال متحدث باسم منظمة السياحة العالمية إنه على الرغم من أن “روسيا أعلنت انسحابها، فإن اجتماع الجمعية العامة مستمر لأن قرار التعليق له آثار فورية”.

يأتي ذلك في أعقاب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب تقارير عن “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” في أوكرانيا، مما دفع موسكو إلى إعلان انسحابها منه.

وعلقت وزارة الخارجية الروسية حينها في بيان لها أن تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان هو إجراء “غير قانوني”. وتابع البيان أن روسيا تعتبر هذا الاجراء “غير قانوني وذا دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف الى معاقبة دولة سيدة عضو في الأمم المتحدة تمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة”.