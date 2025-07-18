روسيا تنهي التعاون العسكري التقني مع ألمانيا

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، قرارا بإنهاء العمل باتفاقية التعاون العسكري التقني مع ألمانيا.

وجاء في نص القرار: “عملا بالمادة 37 من القانون الفيدرالي ‘بشأن المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي’، يُنهى العمل باتفاقية التعاون العسكري التقني بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة في موسكو في 14 يونيو 1996”.

وقد تم تكليف وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ برلين هذا القرار.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية في يونيو الماضي، أن هذا القرار جاء نتيجة “السياسة العدائية الصريحة والتوجهات ذات النزعة العسكرية لحكومة ألمانيا”.