روسيا تُحبط هجومًا صاروخيًا على القرم.. وأوكرانيا تتصدّى لسلسلة "مسيّرات"

أعلنت موسكو اليوم السبت، أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخًا أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم أثناء الليل، في وقت كشفت القوات الجوية الأوكرانيّة، أنّ روسيا أطلقت 17 طائرة مسيرة، في محاولة لقصف مناطق تقع في شمال ووسط وجنوب البلاد.

وأضافت القوات الجوية أنّها أسقطت 15 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد.

بالمقابل، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنّه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية في الجو صاروخ من طراز “إس-200” استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم خلال الليل.

وبحسب بيان الدفاع الروسية: “حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط”.

وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

على صعيد العمليات العسكرية، أفاد رئيس المركز الصحافي لمجموعة القوات الروسية “المركز” ألكسندر سافتشوك، اليوم السبت، بأنّه تم التصدي لـ 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، والقضاء على أكثر من 40 مسلحًا.

سافتشوك قال في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أنّه “في سياق الأعمال الدفاعية النشطة على محور كراسني ليمان، وبدعم مدفعي وجوي، صدت الوحدات الأمامية لتجمع قوات “المركز” في قطاع تورسك وفي منطقة غابات سيريبريانسكي 6 محاولات لوحدات هجومية.

وأضاف أنّ “الهجمات شنتها قوات أوكرانية تتبع للواءين الميكانيكيين 63 و42 ولواء الإنزال الجوي- الهجومي 95 للقوات الأوكرانية. وبلغت خسائرها أكثر من 40 مسلحًا ودمرت عربة قتال مشاة وشاحنة بيك آب”.