روسيا جددت شروطها السابقة للسلام في أوكرانيا في بيان لواشنطن

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

قال مسؤولان أمريكيان “إن روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا وذلك في بيان خاص أُرسل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع”، يُعرف باسم “الوثيقة غير الرسمية”.

وأضاف أحد المسؤولين أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.

في حين، ذكرت وكالة بلومبرج نيوز في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن دولا أوروبية تعمل مع أوكرانيا على إعداد مقترح من 12 بندا لإنهاء الحرب الروسية استنادا إلى خطوط القتال الحالية.

وأضاف التقرير نقلا عن مصادر مطلعة أن مجلس سلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشرف على تنفيذ الخطة المقترحة.

ودعا زعماء أوروبيون واشنطن اليوم إلى التمسك بمطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، على أن تكون خطوط القتال الحالية أساسا لأي محادثات مستقبلية. ودأبت الحكومة الروسية على مطالبة أوكرانيا بالتنازل عن المزيد من الأراضي قبل أي وقف لإطلاق النار.

وذكر تقرير بلومبرج نيوز أنه بموجب الاقتراح ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية وأموال لإصلاح أضرار الحرب وسبيل للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أنه بمجرد أن تحذو روسيا حذو أوكرانيا في الموافقة على وقف إطلاق النار، ويلتزم الجانبان بوقف التقدم على الأرض، فإن المقترحات تتضمن عودة جميع الأطفال المرحلين إلى أوكرانيا وتبادل الأسرى.

وجاء في التقرير أن الجانبين سيدخلان في مفاوضات بشأن إدارة الأراضي المحتلة، لكن لن تعترف أوروبا ولا أوكرانيا بشكل قانوني بأي أرض محتلة على أنها روسية.