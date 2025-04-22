روسيا خفضت توقعاتها للدخل من صادرات الطاقة في 2025.. ماذا في التفاصيل؟

قالت وزارة الاقتصاد الروسية في وثيقة اطلعت عليها “رويترز”: “إن روسيا خفضت توقعات عوائدها من صادرات النفط والغاز لعام 2025 بنسبة 15 بالمئة بسبب ضعف أسعار النفط”.

وتشكل عوائد صادرات الطاقة مصدرا رئيسيا لتمويل ميزانية الدولة.

وتضع هذه المراجعة ضغوطا إضافية على الميزانية المثقلة بالفعل بالإنفاق الدفاعي المرتفع بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام إن انخفاض أسعار النفط قد يساعد في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت وثيقة توقعات الاقتصاد الكلي، التي تستند إليها ميزانية الدولة، أن روسيا تتوقع إيرادات تبلغ 200.3 مليار دولار هذا العام من صادرات النفط والغاز، أي أقل بنسبة 15 بالمئة من العوائد التي بلغت 235 مليار دولار في عام 2024 وأقل بالنسبة نفسها من تقديرات سابقة للحكومة في سبتمبر أيلول.

وتتوقع الحكومة الروسية أيضا أن تسجل إيرادات قدرها 220.4 و231 و244.1 مليار دولار في 2026 و2027 و2028 على الترتيب، بانخفاض أربعة بالمئة و1.1 بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب عن تقديرات سابقة.

وتمثل عوائد جميع مبيعات النفط والغاز حوالي ثلث إيرادات ميزانية الدولة الروسية.

وكانت وزارة الاقتصاد قد خفضت توقعاتها لأسعار النفط لعام 2025 بنسبة 17 بالمئة تقريبا، كما حذر البنك المركزي الروسي هذا الشهر من أن أسعار النفط قد تواجه فترة من الضعف لعدة سنوات.

وانخفضت أسعار خام الأورال إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023 في أبريل نيسان عند نحو 53 دولارا للبرميل، وجرى تداول الخام دون 60 دولارا الأسبوع الماضي.

وأظهرت الوثيقة أن الوزارة خفضت أيضا توقعاتها لإنتاج النفط الروسي لعام 2025 إلى 516 مليون طن (10.32 مليون برميل يوميا)، وهو ما يمثل انخفاضا عن توقعات سابقة بإنتاج 518.6 مليون طن.

كما أشارت الوثيقة إلى أن صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب، التي انهارت في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، ستتعافى في 2025 إلى 89.1 مليار متر مكعب من 80.6 مليار متر مكعب في 2024 و69.3 مليار متر مكعب في عام 2023.