روسيا: دول أوروبا متورطة في النزاع بأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أن دول أوروبا متورطة في النزاع بأوكرانيا، وذلك يتضح عبر خطط تزويد أوكرانيا بمقاتلات “إف-16” ومروحيات “مي-24”.

وقالت زاخاروفا في حديث لها اليوم السبت، “إن الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحياته روسية الصنع من طراز مي-24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية، وفي الأسبوع الماضي، قام فلاديمير زيلينسكي بجولة تسول شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16. كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا”.

وأوضحت المتحدثة الروسية أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسي.

وتعهدت الدنمرك وهولندا بالتبرع بطائرات إف-16 لأوكرانيا، مما يحقق رغبة منذ فترة طويلة لأوكرانيا التي تقول إنها ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية وتساند هجومها المضاد للغزو الروسي في 2022. وقال رئيس وزراء النرويج اليوم إن بلاده ستزود أوكرانيا أيضا بطائرات إف-16.

وبدأت الدنمرك تدريب ثمانية طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات إف-16. ووصلوا إلى قاعدة جوية عسكرية دنمركية مع 65 فردا سيتم تدريبهم على صيانة الطائرات وخدمتها.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها لن تكون قادرة على تشغيل الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع إف-16 خلال الخريف والشتاء المقبلين.

دعت أوكرانيا مرارا حلفائها الغربيين إلى تزويدها بطائرات إف-16، وهو ما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيكون مؤشرا على أن الغزو الروسي سينتهي بالهزيمة.

وأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن برامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16 في مايو أيار.

ويقول الغرب إنه يريد مساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا لكنه شدد مرارا على أنه لا يريد إثارة مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي، الذي تدعمه الولايات المتحدة، وموسكو.