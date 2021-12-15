الأربعاء 11 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 15 ديسمبر 2021 |
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روسيا ستراقب شبكات الطاقة الكهربائية من الفضاء

منذ ساعتين
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أعلنت مصادر في “روس كوسموس” أن روسيا تعمل على خطة لمراقبة شبكات الطاقة الكهربائية مستعينة بالأقمار الصناعية.

وقال بيان صادر عن شركة “غونيتس” الروسية التابعة للمؤسسة “تعمل شركاتنا على تطوير منظومة متكاملة لمراقبة الشبكات الكهربائية ذات الجهد العالي التي تعمل على كامل مساحة روسيا.. المنظومة التي طورناها مع شركة Sistema الروسية تضم أقمارا صناعية ومحطات أرضية ووحدات طاقة شمسية لتغذية المراكز بالطاقة”

وأضاف البيان “المنظومة ستكون قادرة على رصد ومراقبة خطوط الشبكات الكهربائية وجمع البيانات حولها وإرسال هذه البيانات لتسجيلها ومعالجتها في محطات أرضية، وسيعتمد في عمله على أقمار غونيتس الصناعية الروسية”.

وحول الموضوع قال مدير شركة Impulse التقنية الروسية، إيليا ستوروجيف: “المنظومة الجديدة ستكون قادرة على رصد الشبكات الكهربائية بشكل دقيق، وفي حال حدوث إي طارئ أو عطل في تلك الشبكات ستقوم المنظومة أوتوماتيكيا بإرسال رسالة إلكترونية إلى تطبيق في هواتف المسؤولين عن صيانة الشبكات الكهربائية في روسيا، وستحدد الرسالة نوع المشكلة ومكانها، والمنظومة تم اختبارها وتسجيلها بشكل رسمي في روسيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك منظومة متكاملة من أقمار “غونيتس” الصناعية، وتستخدم هذه الأقمار في العديد من المجالات مثل توفير الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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