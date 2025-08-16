السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
روسيا: سنجري قريباً محادثات جديدة مع أميركا حول نقاط التوتر الثنائية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2025 9:43 صباحًا
علم روسيا واميركا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن ألكسندر دارتشييف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قال اليوم السبت 16\8\2025، إن مشاورات جديدة تهدف إلى حل نقاط التوتر في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة ستجري قريبا.

ونقلت الوكالة عن دراتشييف قوله “من المتوقع أن تُعقد جولة أخرى من المشاورات حول التطبيع، التي نشير إليها على أنها معالجة لنقاط التوتر في العلاقات الثنائية، في المستقبل القريب”.

فيما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تسمح للبلدين بمواصلة البحث عن سبل للتسوية.

وأضاف بيسكوف “كانت المحادثة إيجابية للغاية بالفعل، وتحدث الرئيسان عن ذلك. هذه هي المحادثة بالذات التي تسمح لنا بالمضي قدما بثقة معا على طريق البحث عن خيارات التسوية”.

