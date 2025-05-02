روسيا: سنساعد طالبان في مواجهة تنظيم الدولة

قال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، اليوم الجمعة “إن موسكو ستساعد حركة طالبان في مواجهة تنظيم الدولة هناك”.

وأشار زامير كابولوف، وهو سفير روسي سابق في أفغانستان، إلى تنظيم الدولة-ولاية خراسان باعتباره “العدو المشترك” لموسكو وكابول.

وقال كابولوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية “نرى ونقدر الجهود التي تبذلها طالبان في قتال الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة”.

وأضاف “سنقدم أفضل مساعدة لدينا للسلطات (الأفغانية) من خلال هياكل متخصصة”.

ولا تعترف أي دولة في الوقت الراهن بحكومة طالبان التي استولت على السلطة في أغسطس آب 2021 بعد انسحاب فوضوي لقوات دولية تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب.

وتسلط تصريحات كابولوف الضوء على تقارب ملحوظ في السنوات القليلة الماضية بين موسكو وكابول التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي بأنها “حليفة” روسيا في مكافحة الإرهاب.

وحذفت روسيا الشهر الماضي حركة طالبان رسميا من قائمة للمنظمات الإرهابية أضافتها إليها في 2003.

وتعاني روسيا من تداعيات هجمات متعددة مرتبطة بتنظيم الدولة، منها إطلاق النار على 145 شخصا في مارس آذار، والذي تبناه التنظيم.