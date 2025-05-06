روسيا: فرص السلام بأوكرانيا ستتراجع في هذه الحالة!

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء “إن فرص التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا ستتراجع إذا استمر الغرب في إمداد كييف بالأسلحة”.

وأدلت زاخاروفا بهذه التصريحات بعد سؤالها عن تقرير لرويترز ذكر أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يجرون مناقشات بشأن توريد أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت إلى كييف ويهدفون إلى التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص قبل قمة حلف شمال الأطلسي في نهاية يونيو حزيران.

وأوكرانيا في حاجة ماسة للحصول على مزيد من صواريخ باتريوت، إذ قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي لشبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الشهر الماضي إن حكومته مستعدة لشراء 10 من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الصنع التي تعد حيوية لإسقاط الصواريخ الباليستية الروسية.