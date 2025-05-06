الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446 ﻫ - 6 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: فرص السلام بأوكرانيا ستتراجع في هذه الحالة!

منذ 4 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء “إن فرص التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا ستتراجع إذا استمر الغرب في إمداد كييف بالأسلحة”.

وأدلت زاخاروفا بهذه التصريحات بعد سؤالها عن تقرير لرويترز ذكر أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يجرون مناقشات بشأن توريد أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت إلى كييف ويهدفون إلى التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص قبل قمة حلف شمال الأطلسي في نهاية يونيو حزيران.

وأوكرانيا في حاجة ماسة للحصول على مزيد من صواريخ باتريوت، إذ قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي لشبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الشهر الماضي إن حكومته مستعدة لشراء 10 من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الصنع التي تعد حيوية لإسقاط الصواريخ الباليستية الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اميركا وايران
إعلام إيراني: جولة رابعة من المفاوضات مع واشنطن في مسقط
بريطانيا والهند
بريطانيا والهند تتوصلان لاتفاق تجاري تاريخي
مطار بن غوريون
بعد صاروخ الحوثيين.. تعرف على شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
بشار الأسد وزوجته
سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو