روسيا: قصفنا أهدافاً عسكرية أوكرانية بالمسيرات والصواريخ والطائرات

الأضرار التي لحقت بشقة أصيبت خلال غارة جوية روسية بطائرة مسيرة، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا، 7 سبتمبر 2025. رويترز

قالت روسيا اليوم الأحد إنها استخدمت الطائرات المقاتلة والمسيرة والصواريخ والمدفعية لقصف مصانع الأسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، ومطارات حربية وترسانات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيرة إلى جانب قوات الصواريخ والمدفعية… ألحقت أضرارا بأهداف في المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا التي تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية”.

وذكرت الوزارة أيضا أن القوات الروسية استهدفت مصانع الطائرات المسيرة، ومنشآت التخزين والإطلاق الخاصة بالطائرات المسيّرة طويلة المدى، وترسانات، ومطارات حربية، ومحطات رادار، وأماكن تجمع الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.

وأعلنت الوزارة أن قواتها سيطرت على قرية خوروشه في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ من طراز هيمارس، و210 طائرات مسيرة.

وقال مسؤولون أوكرانيون، الأحد، إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي ليلي خلال الحرب والذي أدى إلى اشتعال النيران في المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية في كييف ومقتل 3 أشخاص بينهم رضيع انتشلت جثته من تحت الأنقاض.

وذكرت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو على تطبيق تيليغرام: “لأول مرة يتضرر مبنى الحكومة جراء غارة للعدو – سقفه وطوابقه العليا… فرق الإنقاذ تعمل على إخماد الحريق”.

ورأى شهود من رويترز الطابق العلوي من المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية، الواقع في حي بيتشيرسكي التاريخي، وهو يحترق، بينما يتصاعد دخان كثيف إلى السماء الزرقاء الصافية بعد شروق الشمس مباشرة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليغرام إن روسيا أطلقت 805 طائرات مسيرة على البلاد خلال الليل و13 صاروخا، وأسقطت وحدات الدفاع 751 مسيرة و4 صواريخ.

وهذا أكبر عدد من الطائرات المسيرة تستخدمه روسيا لمهاجمة أوكرانيا منذ بداية اجتياحها للبلاد في فبراير 2022.

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة إن جثة الرضيع انتشلت من تحت الأنقاض في حي دارنيتسكي حيث تضرر مبنى سكني من 4 طوابق.

وأضاف تكاتشينكو أن شابة توفيت أيضا نتيجة الهجوم على الحي الذي يقع شرقي نهر دنيبرو.

وذكر مسؤولون بخدمات الطوارئ أن 18 شخصا أصيبوا في الهجوم الليلي الذي أدى إلى اندلاع حرائق في أنحاء المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق إن مسنة توفيت في ملجأ للاحتماء من القنابل في دارنيتسكي وإن هناك امرأة حبلى من بين المصابين.

وقال مسؤولو الطوارئ إن حريقا اندلع في مبنى سكني بالحي الذي تعرض لهجوم الطائرات المسيرة.