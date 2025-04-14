روسيا: قصفنا اجتماعاً لقادة عسكريين أوكرانيين في سومي بصاروخين

الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)

نقلت وكالات أنباء روسية، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع القول إنها قصفت اجتماعا لقادة عسكريين أوكرانيين في مدينة سومي الأوكرانية بصاروخين من طراز إسكندر.

وقالت أوكرانيا، أمس الأحد، إن صاروخين باليستيين روسيين قتلا 34 شخصا وأصابا 117 آخرين في سومي.

ووقع هذا الهجوم الأكثر فتكا منذ أسابيع في أوكرانيا، بعد يومين من زيارة مسؤول أميركي كبير إلى روسيا عقب استئناف الاتصالات بين واشنطن وموسكو منتصف شباط/فبراير.

ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف الحرب التي اندلعت جراء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2023، من خلال محادثات منفصلة مع الطرفين.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “ضربت روسيا وسط المدينة بصواريخ بالستية في وقت كان عدد كبير من الناس في الشارع”.

وأفادت الأجهزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه “بحلول الساعة 18,00 (15,00 ت غ) قتل 34 شخصا بينهم طفلان”، مشيرة إلى “إصابة 117 بجروح بينهم 15 طفلا”.