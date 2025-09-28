الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

روسيا: قصفنا مؤسسات صناعية عسكرية ومطارات أوكرانية خلال الليل

منذ ساعتين
علم روسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن موسكو نفذت ضربة ضخمة على أوكرانيا حيث قصفت مطارات عسكرية ومنشآت أخرى.

وذكرت الوزارة في بيان “الليلة الماضية، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة ضخمة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدفت مؤسسات مجمع صناعي عسكري في أوكرانيا يستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك بنية تحتية لمطارات عسكرية”.

ومن جهتها، قالت السلطات الأوكرانية إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في واحدة من أعنف الهجمات الروسية التي تستهدف العاصمة.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 595 طائرة مسيرة و48 صاروخا خلال الليل وإن دفاعاته الجوية أسقطت 568 من تلك الطائرات المسيرة و43 صاروخا. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للهجوم كان العاصمة كييف.

