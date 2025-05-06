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روسيا: لإيران وغيرها من الدول الحق القانوني في تطوير برامج نووية مدنية

منذ 9 ثواني
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن لإيران وغيرها من الدول التي لا تملك أسلحة نووية حقا قانونيا في تطوير برامج نووية مدنية.

وكانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ترد على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن هدف واشنطن من التفاوض مع إيران هو “التفكيك” الكامل لبرنامج طهران النووي.

في حين، قال الكرملين” إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الثلاثاء مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أحدث المستجدات في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة”.

وأكد بوتين استعداد روسيا لتسهيل الحوار بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى “اتفاق عادل”.

وأضاف الكرملين أنهما ناقشا أيضا العلاقات الثنائية، بما في ذلك تطوير مشاريع طاقة كبرى.

وفي وقتٍ سابق، كشف مراسل موقع “أكسيوس” نقلا عن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قوله “إن الولايات المتحدة تحاول تحديد موعد للجولة الرابعة من المحادثات النووية مع إيران نهاية الأسبوع الحالي”، متوقعًا إحراز تقدم خلال الجولة المقبلة.

وأضاف “نأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح ترامب يريد حلاً دبلوماسيًا إن أمكن، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتحريك الأمور”.

وكانت إيران أعلنت تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة التي كانت مقررة في روما السبت الماضي، فيما تحدث الوسيط العُماني عن “أسباب لوجستية” وراء هذا القرار.

 

    المصدر :
  • رويترز

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