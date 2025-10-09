روسيا: لا يمكن إعادة تشغيل محطة زابوريجيا النووية حاليا

قلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم الخميس إنه لا يمكن إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا في الوقت الراهن.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله إنه لا يمكن التفكير في مثل هذه الخطوة في ظل غياب مصدر طاقة خارجي، مشيرا إلى أن المحطة تعمل حاليا بمولدات احتياطية بعد تدمير خط الطاقة الخارجي جراء القتال.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن شركة روس آتوم النووية الحكومية تستعد لإعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة من نوعها في أوروبا.

وأوضحت الوكالة أن الوضع في المحطة لا يثير أي قلق من ناحية السلامة النووية، مشيرة إلى أن الفرق الفنية بدأت التحضيرات لمرحلة التشغيل التدريجي بعد توقف المفاعلات الستة عن العمل منذ فترة طويلة.

وتضم المحطة، الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة للسيطرة الروسية منذ عام 2022، ستة مفاعلات سوفيتية التصميم تعمل بنظام التبريد بالماء وتستخدم اليورانيوم-235.